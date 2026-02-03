Lewis Hamilton en couple avec une célébrité américaine ? Sa mère approuve !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton serait-il en couple avec une célèbre star américaine ? La vie privée du pilote de Ferrari ne cesse de faire parler ces dernières heures. Le septuple champion du monde de F1 aurait été aperçu en charmante compagnie ce samedi. Et la mère de la célébrité en question approuverait déjà leur relation.

Lewis Hamilton aurait-il enfin retrouvé l’amour ? Depuis sa séparation en 2015 avec la chanteuse Nicole Scherzinger, la vie privée du pilote de Ferrari fait parler. Le septuple champion du monde de F1 a été prêté à de nombreuses histoires de coeur, comme avec Nicki Minaj, Rihanna, Sofia Vergara ou encore Kendall Jenner. Et ces dernières heures, le Britannique a été annoncé en couple avec une autre célébrité américaine.

Lewis Hamilton en couple ? «Tout semblait très romantique» D’après les informations de The Sun, Lewis Hamilton se serait accordé une escapade romantique avec Kim Kardashian. Le pilote de 41 ans et la superstar de télé-réalité ont été aperçus dans l’Estelle Manor, établissement de luxe dans les Cotswolds en Angleterre. Le couple aurait essayé d’être le plus discret possible. « Tout semblait très romantique. Kim et Lewis ont profité de toutes les installations proposées. Elle était accompagnée de deux gardes du corps et Lewis avait un agent de protection rapprochée, mais ils sont restés en retrait. Deux d'entre eux montaient la garde devant la porte de leur chambre afin que personne ne puisse les déranger » a expliqué une source.