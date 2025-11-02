PSG : C’est l’énorme choc, Luis Enrique balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé face à l’OGC Nice au Parc des Princes (1-0). Désormais, place à l’énorme choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions ! Pour Luis Enrique, ce match sera extrêmement attendu par tous les supporters parisiens, et relève d’une grande importance.

Le PSG s’en sort bien. Après avoir longtemps buté sur une équipe de Nice très regroupée, le club parisien s’est finalement imposé ce samedi en Ligue 1. Paris conserve donc son fauteuil de leader du championnat, et peut désormais se tourner vers le plus gros choc de ce début de saison : la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions.

PSG - Bayern : Le choc de la saison ? Le PSG reçoit le monstre bavarois ce mardi soir au Parc des Princes, dans une rencontre qui selon de nombreux observateurs, va voir s’opposer les deux meilleures équipes européennes de ce début de saison. Luis Enrique le sait, et a déjà hâte de ce fameux rendez-vous.