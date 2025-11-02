PSG : C’est l’énorme choc, Luis Enrique balance !

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé face à l’OGC Nice au Parc des Princes (1-0). Désormais, place à l’énorme choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions ! Pour Luis Enrique, ce match sera extrêmement attendu par tous les supporters parisiens, et relève d’une grande importance.
Le PSG s’en sort bien. Après avoir longtemps buté sur une équipe de Nice très regroupée, le club parisien s’est finalement imposé ce samedi en Ligue 1. Paris conserve donc son fauteuil de leader du championnat, et peut désormais se tourner vers le plus gros choc de ce début de saison : la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions.
PSG - Bayern : Le choc de la saison ?
Le PSG reçoit le monstre bavarois ce mardi soir au Parc des Princes, dans une rencontre qui selon de nombreux observateurs, va voir s’opposer les deux meilleures équipes européennes de ce début de saison. Luis Enrique le sait, et a déjà hâte de ce fameux rendez-vous.
« C’est l’un des meilleurs matchs que l’on peut jouer »
« On a déjà la tête concentrée sur le prochain match contre le Bayern Munich parce que, comme face à Barcelone, c’est l’un des meilleurs matchs que l’on peut jouer. On est ravis d’affronter l’une des meilleures équipes d’Europe et on est confiants. On sait l’ambiance que nos supporters vont créer et on va essayer d’en profiter », a ainsi glissé l’entraîneur du PSG en conférence de presse d’après-match.