Le PSG retrouve un buteur : «c'est magnifique»

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé difficilement face à l’OGC Nice (1-0). Le club parisien a été délivré par une tête rageuse de Gonçalo Ramos dans les dernières secondes de la rencontre. Traversant une période plus délicate, le Portugais s’est dit ravi de cette prestation pour son 100ème match avec Paris.
Le PSG sera leader à l’issue de cette 11ème journée de Ligue 1. Et pour cause, après un match nul très décevant à Lorient en début de semaine (1-1), le club de la capitale a relancé la machine ce samedi soir avec une victoire face à l’OGC Nice au Parc des Princes.
Gonçalo Ramos délivre le PSG
D’abord frustrés par une formation niçoise très regroupée, les hommes de Luis Enrique sont finalement venus à bout des Aiglons par l’intermédiaire d’une belle tête de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais, entré en jeu en fin de match, confirme une fois de plus son statut de joker. A l’issue de la rencontre, le numéro 9 du PSG s’est félicité de cette victoire.
« C'est un but à la dernière minute, c'est magnifique »
« En Ligue des champions, les équipes jouent yeux dans les yeux avec nous. En championnat, ils défendent. C'est plus difficile. C'est un but à la dernière minute, c'est magnifique. La victoire est le plus important pour l'équipe. Je n'ai pas attendu le but pour être en confiance mais c'est toujours bien de marquer. C'est très difficile de jouer contre des équipes comme ça, ils ont défendu avec beaucoup de monde mais c'est important de gagner. Je ne savais même pas que c'était mon 100e match », a ainsi confié Gonçalo Ramos en zone mixte.