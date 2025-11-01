Le PSG retrouve un buteur : «c'est magnifique»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé difficilement face à l’OGC Nice (1-0). Le club parisien a été délivré par une tête rageuse de Gonçalo Ramos dans les dernières secondes de la rencontre. Traversant une période plus délicate, le Portugais s’est dit ravi de cette prestation pour son 100ème match avec Paris.

Le PSG sera leader à l’issue de cette 11ème journée de Ligue 1. Et pour cause, après un match nul très décevant à Lorient en début de semaine (1-1), le club de la capitale a relancé la machine ce samedi soir avec une victoire face à l’OGC Nice au Parc des Princes.

Gonçalo Ramos délivre le PSG D’abord frustrés par une formation niçoise très regroupée, les hommes de Luis Enrique sont finalement venus à bout des Aiglons par l’intermédiaire d’une belle tête de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais, entré en jeu en fin de match, confirme une fois de plus son statut de joker. A l’issue de la rencontre, le numéro 9 du PSG s’est félicité de cette victoire.