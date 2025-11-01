Geste magnifique au PSG, l’image bouleversante !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé sur le fil face à l’OGC Nice (1-0). En tribunes, les supporters des deux équipes ont souhaité rendre hommage aux victimes de l’attentat tragiquement survenu à Nice le 14 juillet 2016. Un beau geste, qui a laissé place à de superbes images du côté du Parc des Princes.

Le PSG s’en sort ! Longtemps tenu en échec par une formation de l’OGC Nice extrêmement regroupée ce samedi après-midi, le club parisien s’est finalement imposé sur le fil du côté du Parc des Princes. Paris conserve ainsi sa position de leader, grâce à une très belle tête de Gonçalo Ramos sur corner.

Les supporters du PSG et de Nice rendent hommage aux victimes Si le coup de casque de l’attaquant portugais restera comme l’une des images fortes de la soirée, en tribunes, une très belle communion a eu lieu entre les supporters niçois et parisiens. Afin de rendre hommage aux 86 victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, les supporters des deux camps ont allumé les flashs de leur téléphone à la 86ème minute.