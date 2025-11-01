Geste magnifique au PSG, l’image bouleversante !

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé sur le fil face à l’OGC Nice (1-0). En tribunes, les supporters des deux équipes ont souhaité rendre hommage aux victimes de l’attentat tragiquement survenu à Nice le 14 juillet 2016. Un beau geste, qui a laissé place à de superbes images du côté du Parc des Princes.
Le PSG s’en sort ! Longtemps tenu en échec par une formation de l’OGC Nice extrêmement regroupée ce samedi après-midi, le club parisien s’est finalement imposé sur le fil du côté du Parc des Princes. Paris conserve ainsi sa position de leader, grâce à une très belle tête de Gonçalo Ramos sur corner.
Les supporters du PSG et de Nice rendent hommage aux victimes
Si le coup de casque de l’attaquant portugais restera comme l’une des images fortes de la soirée, en tribunes, une très belle communion a eu lieu entre les supporters niçois et parisiens. Afin de rendre hommage aux 86 victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, les supporters des deux camps ont allumé les flashs de leur téléphone à la 86ème minute.
Banderoles et Marseillaise au Parc des Princes
Les Ultras du PSG ont alors déployé une belle banderole accompagnée du message suivant : « Entre Ultras c'est la rivalité, pour les attentats la solidarité. On oublie pas. » Une Marseillaise a ensuite été entonnée par l’ensemble du Parc des Princes, dans une scène très émouvante en fin de rencontre.