Ousmane Dembélé sanctionné : C’est le choc total au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, avant qu’Ousmane Dembélé explose complètement avec le PSG, on a peut-être tendance à l’oublier mais Luis Enrique n’avait pas hésité à le sanctionner. Ainsi, avant une rencontre de Ligue des Champions face à Arsenal, le numéro 10 parisien avait été écarté. Un choix très fort de la part de l’Espagnol avec Dembélé qui n’avait pas manqué de laisser beaucoup de monde sans voix au PSG.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG avait eu énormément de mal lors de la phase de ligue. L’élimination n’était en effet pas loin pour le club de la capitale qui avait notamment perdu sur la pelouse d’Arsenal (2-0) en octobre. Une rencontre où Ousmane Dembélé était absent. Et pour cause… Le numéro 10 du PSG avait été sanctionné par Luis Enrique, qui avait alors décidé de l’écart pour ce match face aux Gunners.

« Mais qu’est-ce qu’il fait ? On se prive de notre meilleur joueur » Cette sanction d’Ousmane Dembélé a été un des moments forts de la saison dernière du PSG. Pour Aliotalk, Fabrice Hawkins est revenu sur cet événement et le journaliste de RMC a alors dévoilé la réaction en interne à la décision de Luis Enrique, confiant : « Moi quand je l’apprends, je suis très surpris. Je demande au club, on me dit qu’il ne sera pas là. Je demande à l’entourage, on est un peu tendu donc je comprends que c’est vrai. (…) Au club, il y plusieurs voix qui s’étaient élevées en interne pour dire « mais qu’est-ce qu’il fait ? On se prive de notre meilleur joueur ». Ça a été diversement apprécié ».