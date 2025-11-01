Neymar et ses soirées, ça balance au PSG !

Pierrick Levallet

Neymar a connu une aventure mitigée au PSG. Arrivé dans la peau de l’un des meilleurs du monde en 2017, le Brésilien a enchaîné les polémiques jusqu’à son départ en 2023. Il faut dire que l’international auriverde n’a pas toujours fait preuve d’un sérieux exemplaire chez les Rouge-et-Bleu. Au PSG, on continue d’ailleurs d’évoquer les soirées auxquelles Neymar participait lorsqu’il était sous contrat dans la capitale.

«Quand tu voyais Neymar, ses fêtes, ses montres...» « Nuno Mendes ? Je me souviens, il était très jeune, on sentait qu'il était peu sorti du Portugal et qu'il y avait une réelle timidité. Il restait silencieux, attentif. Il y avait le groupe des stars. Et de l'autre, les plus jeunes ou les moins stars (rires). Nuno était avec eux. C'est un mec simple, tranquille qui traînait avec les titis de son âge. Quand tu voyais Neymar, ses fêtes, ses montres, c'était inaccessible de toute façon pour lui » a ainsi confié un salarié du PSG, interrogé par L’Equipe.