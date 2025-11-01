Catastrophes en chaine : La réaction inattendue au PSG !

Pierrick Levallet

Au PSG, les catastrophes s’enchaînent depuis le début de saison. Presque tous les cadres de Luis Enrique ont été confrontés à des blessures plus ou moins importantes sur cet exercice 2025-2026. Cela a néanmoins provoqué une réaction assez inattendue chez les champions d’Europe, qui refusent de céder à la panique en interne.

Le PSG n’arrive pas à stopper cette succession de catastrophes qui sévit depuis le début de saison. Le club de la capitale paye le prix fort de son exercice 2024-2025 interminable. Les blessures ne cessent de s’enchaîner chez les Rouge-et-Bleu. Désiré Doué va par exemple encore manquer plusieurs semaines de compétition après avoir été touché à la cuisse.

Le PSG se montre taquin face aux catastrophes L’Equipe rapporte d’ailleurs que presque tous les cadres de Luis Enrique ont été confrontés à des blessures plus ou moins importantes cette saison. Cela aurait d’ailleurs provoqué une réaction inattendue au PSG. Au lieu de céder à la panique, la formation parisienne chambre plutôt les « rescapés ».