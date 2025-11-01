PSG : Gros problème annoncé, «ce n’est pas Luis Enrique»

Malgré son statut de leader, le PSG ne réalise pas un début de saison exceptionnel en championnat. Bien plus performants en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique affichent quelques failles en Ligue 1. Pour Walid Acherchour, le problème se situe au niveau des joueurs, non pas du côté de l’entraîneur espagnol.
Le PSG en dilettante ? Chirurgical en Ligue des Champions, le club parisien ne réalise pas des débuts rêvés en championnat. Malgré une première place au classement, la formation de Luis Enrique n’a aucune marge sur ses poursuivants, et reste sur trois matchs nuls lors de ses quatre derniers rendez-vous.
Le PSG ne brille pas en championnat
Pour Walid Acherchour, le principal problème du PSG réside dans les prestations de certains joueurs. Au micro de l’After Foot ce vendredi soir, le chroniqueur n’a pas mâché ses mots à l’égard de plusieurs individualités. « Ce n’est pas Luis Enrique le problème », a d’abord confié ce dernier avant de poursuivre.
« On est loin des six derniers mois »
« Quand je vois Bradley Barcola qui traîne un peu la patte depuis son match contre Lens où il avait très bon, quand je vois Gonçalo Ramos qui quand il est titulaire, passe totalement à côté, ou encore Kvaratskhelia qui à droite m’émerveille pas et son début de saison en Ligue 1 on est loin des six derniers mois. Mayulu n’est plus un gamin, Zaïre-Emery n’est plus un gamin, tu peux pas les comparer à Ndjantou, Jangeal et Mbaye, j’aimerais bien qu’on les dissocie. Zaïre-Emery il a porté le brassard ce n’est pas un gamin », conclut Walid Acherchour.