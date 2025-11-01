PSG : Gros problème annoncé, «ce n’est pas Luis Enrique»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré son statut de leader, le PSG ne réalise pas un début de saison exceptionnel en championnat. Bien plus performants en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique affichent quelques failles en Ligue 1. Pour Walid Acherchour, le problème se situe au niveau des joueurs, non pas du côté de l’entraîneur espagnol.

Le PSG en dilettante ? Chirurgical en Ligue des Champions, le club parisien ne réalise pas des débuts rêvés en championnat. Malgré une première place au classement, la formation de Luis Enrique n’a aucune marge sur ses poursuivants, et reste sur trois matchs nuls lors de ses quatre derniers rendez-vous.

Le PSG ne brille pas en championnat Pour Walid Acherchour, le principal problème du PSG réside dans les prestations de certains joueurs. Au micro de l’After Foot ce vendredi soir, le chroniqueur n’a pas mâché ses mots à l’égard de plusieurs individualités. « Ce n’est pas Luis Enrique le problème », a d’abord confié ce dernier avant de poursuivre.