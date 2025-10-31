Du jamais vu au PSG, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuel leader de Ligue 1, le PSG va poursuivre sa semaine avec la réception de l’OGC Nice au Parc des Princes ce samedi après-midi. Si le club de la capitale ne brille pas en championnat pour le moment, le coach des Aiglons Franck Haise continue d’être ébahi par la force de la formation dirigée par Luis Enrique.

Le PSG a l’occasion de se rattraper. Mercredi soir, les Parisiens n’ont pas franchement brillé sur la pelouse de Lorient et ont concédé un nouveau match nul en championnat. Forcément, Luis Enrique en attend plus des siens avant la réception de l’OGC Nice au Parc des Princes ce samedi après-midi.

« C'est une équipe qui a fait une année exceptionnelle » Si ce début de saison du PSG en Ligue 1 n’a rien d’extraordinaire, Franck Haise lui, se méfit tout de même du champion d’Europe, qui continue de l’impressionner. « Ils enchaînent les matches. C'est une équipe qui a fait une année exceptionnelle et dans laquelle les joueurs ont beaucoup donné. Et forcément, pour des équipes de ce niveau-là, c'est tellement particulier », concède le coach niçois en conférence de presse.