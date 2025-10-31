Le PSG annonce des renforts !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’occasion de son déplacement à Lorient mercredi, le PSG est revenu diminué de son voyage en Bretagne. La faute à une blessure à la cuisse droite de Désiré Doué. Un évènement regrettable et regretté par Luis Enrique qui tente tout de même de voir le positif concernant l’infirmerie du Paris Saint-Germain.

Ces derniers temps, le PSG a enregistré plusieurs retours de blessure. En effet, Luis Enrique a pu relancer Ousmane Dembélé ou encore Marquinhos dernièrement. A l’approche du coup d’envoi de sa 11ème journée de championnat face à Nice au Parc des princes, l’entraîneur du Paris Saint-Germain va pouvoir compter sur un nouveau renfort.

Doué OUT, retour de Fabian Ruiz ? Fabian Ruiz est aux abonnés absents depuis le 1er octobre dernier et le déplacement du PSG à Barcelone en Ligue des champions (2-1). La lésion musculaire qu’il traîne depuis ne le diminue plus. Au point où l’international espagnol de 29 ans pourrait signer son retour contre le GYM. Ce qui met en joie Luis Enrique qui s’est enflammé pour le retour à la compétition de plusieurs joueurs alors qu’en parallèle, le coach espagnol devra composer sans Désiré Doué.