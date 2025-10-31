Désiré Doué : Son départ du PSG déjà planifié ?

Pour revoir Désiré Doué avec le maillot du PSG, il va falloir patienter quelques semaines. Blessé à la cuisse contre Lorient, l'international français va devoir passer par un long processus de rééducation. Celui-ci pourrait d'ailleurs se faire à l'étranger et c'est ainsi que Doué pourrait notamment s'envoler pour le Qatar.
Après la blessure de Désiré Doué face à Lorient, le PSG a donné des nouvelles de son joueur ce jeudi. Dans un communiqué, le club de la capitale a fait savoir à propos de l'état de santé du Français : « Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale ».
Doué absent plusieurs semaines
Aucune date précise de retour donc pour Désiré Doué. Toutefois, cela pourrait se faire dans plusieurs semaines. En effet, comme expliqué par L'Equipe, le PSG estimerait que l'absence du Français devrait être similaire à celle d'Ousmane Dembélé, à savoir environ 7 semaines. Ce n'est donc qu'en 2026 que Doué pourrait faire son retour avec le PSG.
Direction le Qatar ?
Le processus de rééducation sera donc long pour Désiré Doué. Et cela pourrait d'ailleurs l'amener à quitter les installations du club de la capitale. Le quotidien sportif indique en effet que Doué, comme Ousmane Dembélé, pourrait aller se soigner au Qatar en rejoignant le centre Aspetar.