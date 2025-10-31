Désiré Doué : Son départ du PSG déjà planifié ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour revoir Désiré Doué avec le maillot du PSG, il va falloir patienter quelques semaines. Blessé à la cuisse contre Lorient, l'international français va devoir passer par un long processus de rééducation. Celui-ci pourrait d'ailleurs se faire à l'étranger et c'est ainsi que Doué pourrait notamment s'envoler pour le Qatar.

Après la blessure de Désiré Doué face à Lorient, le PSG a donné des nouvelles de son joueur ce jeudi. Dans un communiqué, le club de la capitale a fait savoir à propos de l'état de santé du Français : « Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale ».

Doué absent plusieurs semaines Aucune date précise de retour donc pour Désiré Doué. Toutefois, cela pourrait se faire dans plusieurs semaines. En effet, comme expliqué par L'Equipe, le PSG estimerait que l'absence du Français devrait être similaire à celle d'Ousmane Dembélé, à savoir environ 7 semaines. Ce n'est donc qu'en 2026 que Doué pourrait faire son retour avec le PSG.