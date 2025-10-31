Luis Enrique a son chouchou au PSG : Un journaliste balance son nom !

Arrivé au PSG en 2022 pour 40M€ en provenance du FC Porto, Vitinha a pris une nouvelle dimension la saison dernière conclue par une troisième place au classement du Ballon d'Or. Par conséquent, le milieu de terrain portugais serait bien le chouchou de Luis Enrique.
S'il y a bien un joueur qui a pris une nouvelle dimension sous les ordres de Luis Enrique, c'est Vitinha. Repositionné devant la défense dans un rôle de sentinelle, le milieu de terrain portugais a ébloui la saison dernière de son talent, au point de décrocher la troisième place au classement du Ballon d'Or. A tel point que pour Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, Vitinha s'est imposé comme le chouchou de Luis Enrique.
Vitinha, le chouchou de Luis Enrique
« Vitinha, quand il arrive, très peu de gens l'ont vu jouer (...) Quand il arrive, c'est un investissement important, et tout le monde se dit "mais pourquoi est-il allé chercher un joueur que personne ne connaît pour ce montant-là ?" Des connexions sont faites avec son agent Jorge Mendes, parce qu'on dit qu'il a fait Vitinha parce que son ami est Jorge Mendes », confie-t-il dans une interview accordée à la chaîne YouTube Aliotalk avant de poursuivre.
«C'est l'un des joueurs préférés de Luis Enrique, c'est même l'un de ses chouchous»
« Même en interne, on voit qu'il y a quelque chose, mais ça tarde à venir et à l'entraînement, c'est parfois compliqué. Les relations avec les autres joueurs, notamment ceux qui sont partis, ce n'était pas toujours évident. Et finalement, il a réussi à se révéler et être un vrai leader. C'est l'un des joueurs préférés de Luis Enrique, c'est même l'un de ses chouchous. S'il y a un gros coup, c'est lui », ajoute Fabrice Hawkins.