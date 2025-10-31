Luis Enrique a son chouchou au PSG : Un journaliste balance son nom !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au PSG en 2022 pour 40M€ en provenance du FC Porto, Vitinha a pris une nouvelle dimension la saison dernière conclue par une troisième place au classement du Ballon d'Or. Par conséquent, le milieu de terrain portugais serait bien le chouchou de Luis Enrique.

S'il y a bien un joueur qui a pris une nouvelle dimension sous les ordres de Luis Enrique, c'est Vitinha. Repositionné devant la défense dans un rôle de sentinelle, le milieu de terrain portugais a ébloui la saison dernière de son talent, au point de décrocher la troisième place au classement du Ballon d'Or. A tel point que pour Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, Vitinha s'est imposé comme le chouchou de Luis Enrique.

Vitinha, le chouchou de Luis Enrique « Vitinha, quand il arrive, très peu de gens l'ont vu jouer (...) Quand il arrive, c'est un investissement important, et tout le monde se dit "mais pourquoi est-il allé chercher un joueur que personne ne connaît pour ce montant-là ?" Des connexions sont faites avec son agent Jorge Mendes, parce qu'on dit qu'il a fait Vitinha parce que son ami est Jorge Mendes », confie-t-il dans une interview accordée à la chaîne YouTube Aliotalk avant de poursuivre.