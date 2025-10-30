Ousmane Dembélé : Le PSG va payer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique, le mariage semble idyllique depuis plusieurs mois. Vainqueur de la Ligue des champions, le numéro 10 du PSG échange désormais avec ses dirigeants afin de rallonger son contrat expirant à la fin de la saison 2027/2028. Le Paris Saint-Germain souhaite le blinder et ne pourra pas éviter de mettre la main à la poche…

En l’espace de quelques mois, Ousmane Dembélé a mis tout le monde dans sa poche. Avec ses 35 buts marqués toutes compétitions confondues la saison dernière ponctuée d’une victoire en Ligue des champions et en Supercoupe d’Europe pour le Français en plus du triplé national avec le PSG, « Dembouz » a été sacré Ballon d’or le 22 septembre dernier devant Lamine Yamal et son coéquipier Vitinha.

«Les négociations ont commencé, ça y est» Alors que son contrat au PSG expirera le 30 juin 2028, les échanges entre les représentants de Dembélé et les décideurs parisiens ont déjà débuté selon Fabrice Hawkins. Ne faisant pas suite à une requête du joueur. « Si Dembélé va prolonger ? Depuis peu, c’est tout frais, les négociations ont commencé, ça y est. Ousmane Dembélé, à la base, n’a rien demandé. Le club vient le voir car comme pour tous les autres joueurs qui entrent dans leur 3ème année de contrat, on lui propose une prolongation. (...) Mon ressenti, c’est que ça va dépendre des négociations. Mon avis, je pense qu’il va prolonger ».