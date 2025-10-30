Ousmane Dembélé : Le PSG va payer !

Entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique, le mariage semble idyllique depuis plusieurs mois. Vainqueur de la Ligue des champions, le numéro 10 du PSG échange désormais avec ses dirigeants afin de rallonger son contrat expirant à la fin de la saison 2027/2028. Le Paris Saint-Germain souhaite le blinder et ne pourra pas éviter de mettre la main à la poche…
En l’espace de quelques mois, Ousmane Dembélé a mis tout le monde dans sa poche. Avec ses 35 buts marqués toutes compétitions confondues la saison dernière ponctuée d’une victoire en Ligue des champions et en Supercoupe d’Europe pour le Français en plus du triplé national avec le PSG, « Dembouz » a été sacré Ballon d’or le 22 septembre dernier devant Lamine Yamal et son coéquipier Vitinha.
«Les négociations ont commencé, ça y est»
Alors que son contrat au PSG expirera le 30 juin 2028, les échanges entre les représentants de Dembélé et les décideurs parisiens ont déjà débuté selon Fabrice Hawkins. Ne faisant pas suite à une requête du joueur. « Si Dembélé va prolonger ? Depuis peu, c’est tout frais, les négociations ont commencé, ça y est. Ousmane Dembélé, à la base, n’a rien demandé. Le club vient le voir car comme pour tous les autres joueurs qui entrent dans leur 3ème année de contrat, on lui propose une prolongation. (...) Mon ressenti, c’est que ça va dépendre des négociations. Mon avis, je pense qu’il va prolonger ».
«Il y a en tout cas la volonté du Paris Saint-Germain de le prolonger»
Bien qu’il ait soulevé le Saint-Graal individuel, récompensant le meilleur joueur de la planète sur la saison, Ousmane Dembélé ne figure pas dans le cercle fermé des joueurs les mieux payés du globe. Une question qui risque d’animer les discussions entre les parties concernées avec une inévitable revalorisation salariale d’après le journaliste de RMC qui s’est confié à Aliotalk.
« Après, aujourd’hui Ousmane Dembélé n’est pas dans le top 15 des salaires mondiaux. Il est Ballon d’or et n’est pas dans le top 15. Tu es l’agent d’Ousmane Dembélé, qu’est-ce que tu demandes ? Il ne va pas demander une revalorisation à la baisse. Et en même temps, il faut comprendre le côté de la direction du Paris Saint-Germain de dire : « on doit garder une certaine cohérence, ne pas retomber dans nos travers d’offrir de trop gros salaires comme les années précédentes et qu’il y ait trop d’écart entre les joueurs » ». Ça ne va pas être évident. Il y a en tout cas la volonté du Paris Saint-Germain de le prolonger ».