Officiel : Le PSG annonce un coup dur !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a été tenu en échec par le FC Lorient au stade du Moustoir. Lors de cette rencontre, le club de la capitale a malheureusement perdu Désiré Doué. Sorti sur une civière, le numéro 14 du PSG souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite.

Pour le compte de la dixième journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du FC Lorient - le Moustoir - ce mercredi soir. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils sont rentrés à Paris avec seulement un point (2-2). Pour ne pas arranger les affaires du PSG, Désiré Doué s'est blessé en plein match.

PSG : Doué souffre d'une lésion musculaire de la cuisse droite Touché à la cuisse droit, Désiré Doué s'est écroulé. Ayant fini en larmes, le numéro 14 du PSG a été sorti du terrain sur une civière. Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, le club de la capitale a donné des nouvelles du crack de 20 ans.