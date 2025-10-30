Grosse bagarre au PSG, c'est du jamais vu !

Amadou Diawara

A l'issue de la 10ème journée de Ligue 1, le PSG est leader avec 21 unités. Toutefois, le club de la capitale est menacé par cinq autres clubs dans la course pour le titre : l'AS Monaco, l'OM, le RC Strasbourg, l'OL et le RC Lens. Pour la première fois depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi au PSG, les six premiers du classement en championnat se tiennent à deux points après une telle avancée dans la saison.

Ce mercredi, le PSG a affronté le FC Lorient au Moustoir, et ce, pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils sont rentrés à Paris avec seulement un point. Malgré tout, la bande à Marquinhos n'a pas perdu sa première place en championnat.

