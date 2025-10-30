Le PSG perd un joueur, l'annonce poignante !

Amadou Diawara

Lors de la dixième journée de Ligue 1, le PSG a perdu deux points à Lorient. De surcroit, le club emmené par Luis Enrique a perdu Désiré Doué au Moustoir. Victime d'une profonde déchirure de la cuisse droite, le numéro 14 du PSG devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Interrogé ce mercredi soir, Vitinha a réagi à la blessure de Désiré Doué.

Ce mercredi soir, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du FC Lorient : le Moustoir. Opposés au Merlus lors de la dixième journée de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique sont rentrés à Paris avec un point. En effet, le PSG n'a pu faire mieux qu'un résultat nul contre le FC Lorient (1-1).

Lorient-PSG : Doué est sorti sur blessure Aligné d'entrée par Luis Enrique, Désiré Doué a vécu une terrible soirée. En effet, le numéro 14 du PSG s'est blessé sérieusement en cours de match. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Désiré Doué souffre d'une profonde déchirure de la cuisse droite. Par conséquent, il devrait manquer plusieurs semaines de compétition.