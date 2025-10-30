Gros raté au PSG, Luis Enrique avait prévenu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de Lorient ce mercredi soir, le PSG a été tenu en échec par les Merlus (1-1). Luis Enrique a parlé de « mauvais match » de son équipe en conférence de presse et a rappelé qu’il avait prévenu que ce serait une rencontre difficile au Moustoir, mais personne l’a cru.

Mercredi soir, le PSG n’a pu ramener qu’un point de son déplacement à Lorient (1-1) et a en plus perdu Désiré Doué sur blessure. Un résultat sans grandes conséquences, les Parisiens étant toujours en tête du classement après le match nul de l’OM contre Angers (2-2) , mais Luis Enrique était tout de même très mécontent du visage affiché par son équipe.

« C’était un mauvais match » « En première période, on n'a rien créé, on n'a gagné aucun un-contre-un, et on a eu des problèmes avec leur bloc bas, alors que l'on connaît ça, pourtant. C'est dommage, parce qu'on a fait mieux en début de deuxième mi-temps et on a marqué vite, mais on a pris un but tout de suite derrière. C'est dommage, parce qu'on a besoin de points. C’était un mauvais match », a déclaré l’entraîneur du PSG en conférence d’après-match.