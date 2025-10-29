Désiré Doué en larmes : L'image choc qui fait paniquer le PSG !

Alors que l'infirmerie du PSG se vidait, elle va de nouveau accueillir Désiré Doué. Touché au mollet début septembre, l'international français avait fait son retour récemment, mais sur la pelouse de Lorient, il s'est de nouveau blessé. Touché à la cuisse, Désiré Doué est sorti en larmes, ce qui ne laisse rien présager de bon...
Après début de saison durant lequel le PSG a payé très cher son absence de préparation physique, l'infirmerie commence à se vider puisqu'Ousmane Dembélé et Joao Neves ont fait leur retour à la compétition, quelques temps après Bradley Barcola, Marquinhos ou encore Désiré Doué. Mais ce dernier va malheureusement rapidement retourner voir les médecins.
Doué sévèrement touché à la cuisse
En effet, sur la pelouse de Lorient, Désiré Doué s'est arrêté après un centre et s'est effondré au sol se tenant l'arrière de la cuisse droite. Le numéro 14 du PSG se tordait de douleur avant de sortir sur civière, au bord des larmes, conscient que sa blessure est sérieuse.
Il devait sortir sur l'action suivante...
La gravité de sa blessure n'est pas encore connue, mais compte tenu de sa réaction, Désiré Doué pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un terrible coup dur pour le PSG à quelques jours du choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Mais c'est également un gros coup d'arrêt pour Désiré Doué qui était revenu récemment d'une blessure au mollet. Une situation d'autant plus rageante que l'ancien Rennais devait sortir sur l'action suivante...