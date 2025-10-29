Désiré Doué en larmes : L'image choc qui fait paniquer le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'infirmerie du PSG se vidait, elle va de nouveau accueillir Désiré Doué. Touché au mollet début septembre, l'international français avait fait son retour récemment, mais sur la pelouse de Lorient, il s'est de nouveau blessé. Touché à la cuisse, Désiré Doué est sorti en larmes, ce qui ne laisse rien présager de bon...

Après début de saison durant lequel le PSG a payé très cher son absence de préparation physique, l'infirmerie commence à se vider puisqu'Ousmane Dembélé et Joao Neves ont fait leur retour à la compétition, quelques temps après Bradley Barcola, Marquinhos ou encore Désiré Doué. Mais ce dernier va malheureusement rapidement retourner voir les médecins.

Doué sévèrement touché à la cuisse En effet, sur la pelouse de Lorient, Désiré Doué s'est arrêté après un centre et s'est effondré au sol se tenant l'arrière de la cuisse droite. Le numéro 14 du PSG se tordait de douleur avant de sortir sur civière, au bord des larmes, conscient que sa blessure est sérieuse.

🩹 𝗗𝗲́𝘀𝗶𝗿𝗲́ 𝗗𝗼𝘂𝗲́ sort sur blessure !



C'est le gros coup dur du soir pour le PSG...#FCLPSG pic.twitter.com/5mF1tP8iap — L1+ (@ligue1plus) October 29, 2025