900 000€ par mois : La «bêtise» avouée par une star du PSG !

On le sait, au PSG, les salaires sont très avantageux. Star du club de la capitale, Vitinha serait le 6ème joueur le mieux payé de Ligue 1 avec près de 900 000€ par mois. Ça en fait donc de l'argent à dépenser pour le Portugais, qui a choisi d'utiliser ce qu'il gagne de manière très intelligente. Et c'est ainsi que Vitinha a investi dans son bien-être, le contraire étant une erreur à ses yeux.

Pour le PSG, la saison dernière a été longue et éreintante. Les organismes ont ainsi été mis à rude épreuve et forcément, il a fallu prendre soin des corps des joueurs de Luis Enrique. Vitinha s'est lui semble-t-il parfaitement gérer. En effet, malgré les matchs à répétition, le Portugais est toujours au top. Il faut dire que Vitinha a décidé d'investir son argent pour rester en bonne santé.

« J'ai un physio et un chef cuisinier à la maison » Comment Vitinha fait-il pour rester au top physiquement ? Le joueur du PSG a tout dévoilé pour France Bleu. C'est ainsi qu'il a expliqué : « J’essaye de faire des choses que tous les professionnels ont à disposition au Campus, le centre d’entraînement. J’essaye toujours de faire de la récupération, du bain froid, de la cryothérapie, les bottes de récupérations, de la thalassothérapie. Il y a plein de choses que tu peux faire et cela ne coûte rien. C’est fait pour qu’on se sente bien lors des matches, qu’on puisse performer, c’est dans notre intérêt. J’essaye de bien dormir chez moi la nuit. Personnellement, j’ai un physio et un chef cuisinier à la maison ».