Officiel : Un renfort au PSG !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a annoncé son groupe de joueurs convoqués pour le déplacement sur la pelouse du FC Lorient. Absent pendant de longues semaines à cause d'une blessure, Joao Neves est de retour. Reste à savoir si Luis Enrique le fera jouer au Moustoir dans la soirée.

Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Lorient ce mercredi soir. En effet, les hommes de Luis Enrique vont se frotter aux Bretons au stade du Moustoir.

PSG : Neves est remis de sa blessure A quelques heures de la confrontation face au FC Lorient, le PSG a communiqué son groupe de joueurs convoqués par Luis Enrique. Totalement remis de sa blessure, Joao Neves signe son grand retour. Reste à savoir si Luis Enrique osera l'aligner d'entrée, ou s'il préférera le laisser sur le banc des remplaçants au coup d'envoi.