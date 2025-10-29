Le PSG veut un crack de Ligue 1 : C’est décidé pour cet hiver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris SG suivrait attentivement les prestations de Tylel Tati, révélation de ce début de saison en Ligue 1. À seulement 17 ans, le défenseur du FC Nantes qui a choisi de signer son premier contrat pro chez les Canaris attire également l'attention de clubs anglais et allemands. Toutefois, son entourage affirme qu'un départ en janvier est exclu.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique à la tête du PSG, la priorité est mise sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, susceptibles de s’intégrer dans le collectif. Ce n’est pas une surprise de voir le club de la capitale s’intéresser à Tylel Tati, révélation de ce début de saison avec le FC Nantes, selon les informations du quotidien catalan Sport.

Le PSG intéressé, et pas seulement Et il y a déjà du monde intéressé par le défenseur de 17 ans, qui a décidé de prolonger avec son club formateur selon les révélations du 10 Sport. L’Angleterre apprécie notamment son profil, tout comme l’Allemagne avec de nombreux émissaires présents dans les travées du Stade Jean-Bouin vendredi pour assister au match entre le Paris FC et Nantes selon les informations de L’Équipe.