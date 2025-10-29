Mercato : Luis Enrique l'adore, il veut quitter le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Apparu à 6 reprises en Ligue 1 cette saison, Lucas Beraldo n'est clairement pas l'un des premiers choix de Luis Enrique au PSG. Une situation visiblement difficile à vivre pour le Brésilien. C'est ainsi que malgré toute l'affection que lui porte l'entraîneur du club de la capitale, Beraldo aurait des envies d'ailleurs à l'approche du mercato hivernal.

Devant faire face à une grosse concurrence en défense centrale, Lucas Beraldo doit se contenter d'un faible temps de jeu au PSG. Il n'empêche que Luis Enrique apprécie particulièrement le Brésilien. Récemment, en conférence de presse, l'entraîneur parisien faisait savoir à propos de Beraldo : « Beraldo, c'est un joueur que j'aime particulièrement, pour sa capacité à jouer avec le ballon et sa capacité à défendre intelligemment. C'est difficile d'être un joueur important au PSG ».

Beraldo s'imagine loin du PSG ! Malgré cet amour de Luis Enrique, Lucas Beraldo pourrait décider d'aller voir ailleurs en janvier. En effet, selon les informations de L'Equipe, après avoir déjà exprimé son envie de jouer plus loin du PSG à l'été, le Brésilien aurait réitéré cette intention auprès de la direction parisienne pour le mercato hivernal. La question est maintenant de savoir ce que fera le PSG alors que Beraldo est sous contrat jusqu'en 2028.