Flagrant délit : Laure Boulleau mate un joueur du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le soir de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal en mai dernier, Laure Boulleau avait fait parler en raison de ses compliments sur le corps de Désiré Doué. L’ancienne joueuse du PSG semblait séduite par la musculature de l’attaquant tricolore.

Comme c’est le cas pour chaque rencontre du PSG en Ligue des Champions, Laure Boulleau se retrouve en direct sur Canal + aux côtés d’Hervé Mathoux, David Ginola et Samir Nasri pour analyser la performances des hommes de Luis Enrique. Et le 7 mai dernier, à l’occasion de la demi-finale de C1 entre le PSG et Arsenal, elle s’était un peu laissée aller en direct en admirant la plastique de… Désiré Doué !

« Je suis impressionnée par ses jambes, ses muscles… » « C'est la première fois que je vois Désiré Doué d'aussi près. C'est vrai que je suis assez impressionnée par ses jambes, ses muscles... Je trouve qu'il est tellement athlétique. Je suis assez estomaquée finalement et je ne suis pas étonnée de voir cette qualité d'appui qu'il a quand je vois comment il est costaud musculairement », avait lâché Laure Boulleau au sujet de la jeune star du PSG, âgée de 20 ans.