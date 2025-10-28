Le PSG annonce des renforts !

Amadou Diawara

Alors que Joao Neves et Fabian Ruiz se sont entrainés avec leurs coéquipiers ce mardi matin, Luis Enrique pourra compter sur l'ensemble de son groupe pour le déplacement à Lorient, programmé ce mercredi soir. Interrogé en conférence de presse, le coach du PSG a lâché ses vérités sur le retour de ses deux milieux de terrain.

Alors qu'ils étaient les derniers joueurs du PSG présents à l'infirmerie, Joao Neves et Fabian Ruiz sont désormais remis de leur blessure. D'ailleurs, les deux milieux de terrain ont participé à la séance collective de ce mardi matin.

«Leur récupération est presque totale» Présent en conférence de presse d'avant-match (Lorient-PSG ce mercredi soir), Luis Enrique s'est réjoui d'avoir récupéré à la fois Joao Neves et Fabian Ruiz. « Les retours de Joao Neves et de Fabian Ruiz ? Tous les joueurs qui seront convoqués peuvent jouer. C'est une très bonne nouvelle, car leur récupération est presque totale et c'est toujours positif pour moi », a confié le coach parisien.