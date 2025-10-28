Deux renforts arrivent au PSG, c'est imminent !

Amadou Diawara

Ce mardi matin, les quinze premières minutes de l'entrainement collectif du PSG étaient ouverts au public. Alors que le club de la capitale se déplace à Lorient ce mercredi soir, Luis Enrique devrait avoir à la fois Joao Neves et Fabian Ruiz à disposition. De retour de blessure, les deux milieux de terrain du PSG étaient présents lors de la séance du jour.

L'infirmerie du PSG est enfin vide. Victime d'une malédiction en début de saison, le club de la capitale voit tous ses blessés retrouver le groupe de Luis Enrique les uns après les autres. Pour le déplacement sur la pelouse du FC Lorient, le coach du PSG devrait avoir à disposition l'ensemble de son effectif.

