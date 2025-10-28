Flop du mercato du PSG : Il dit stop !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grzegorz Krychowiak, ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, a annoncé sa retraite à 35 ans. Arrivé dans la capitale en 2016 pour près de 30 millions d'euros, rejoignant ainsi Unai Emery après leur collaboration à Séville, le Polonais n'a disputé que 19 matchs avec le club parisien.

C’est un joueur qui n’a pas laissé un grand souvenir aux supporters du PSG. Arrivé à l’été 2016 dans la capitale pour un peu moins de 30M€, rejoignant son entraîneur d’antan à Séville Unai Emery, Grzegorz Krychowiak a annoncé ce lundi la fin de sa carrière.

Krychowiak prend sa retraite « Le temps est venu de relever de nouveaux défis. Le football m’a façonné non seulement en tant que joueur mais surtout en tant qu’homme. Je suis un footballeur accompli, je n’ai aucun regret et je ne changerais rien. J’accepte ma carrière telle qu’elle était : avec des moments pleins de joie et de réussite, mais aussi avec les moments difficiles qui m’ont beaucoup appris. Je remercie de tout cœur les supporters qui m’ont accompagné dans les bons et les mauvais moments, à tous les footballeurs avec qui j’ai eu l’honneur de partager le terrain et à toutes les personnes qui m’ont soutenu tout au long du chemin. Merci à ma famille et à ma femme aimante - sans vous rien de tout cela n’aurait de sens. Le football vaut la peine de jouer », a écrit l’ancien international polonais de 35 ans sur Instagram.