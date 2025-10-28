Flop du mercato du PSG : Il dit stop !

Grzegorz Krychowiak, ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, a annoncé sa retraite à 35 ans. Arrivé dans la capitale en 2016 pour près de 30 millions d'euros, rejoignant ainsi Unai Emery après leur collaboration à Séville, le Polonais n'a disputé que 19 matchs avec le club parisien.
C’est un joueur qui n’a pas laissé un grand souvenir aux supporters du PSG. Arrivé à l’été 2016 dans la capitale pour un peu moins de 30M€, rejoignant son entraîneur d’antan à Séville Unai Emery, Grzegorz Krychowiak a annoncé ce lundi la fin de sa carrière.
Krychowiak prend sa retraite
« Le temps est venu de relever de nouveaux défis. Le football m’a façonné non seulement en tant que joueur mais surtout en tant qu’homme. Je suis un footballeur accompli, je n’ai aucun regret et je ne changerais rien. J’accepte ma carrière telle qu’elle était : avec des moments pleins de joie et de réussite, mais aussi avec les moments difficiles qui m’ont beaucoup appris. Je remercie de tout cœur les supporters qui m’ont accompagné dans les bons et les mauvais moments, à tous les footballeurs avec qui j’ai eu l’honneur de partager le terrain et à toutes les personnes qui m’ont soutenu tout au long du chemin. Merci à ma famille et à ma femme aimante - sans vous rien de tout cela n’aurait de sens. Le football vaut la peine de jouer », a écrit l’ancien international polonais de 35 ans sur Instagram.
Acheté 27,5M€, vendu 10M€
Avec seulement 19 matches disputés, Grzegorz Krychowiak reste aujourd’hui considéré comme l’un des plus gros flops de l’histoire du PSG, revendu pour seulement 10M€ après avoir été prêté à West Bromwich Albion (Angleterre) puis au Lokomotiv Moscou (Russie), qui a fini par l’enrôler définitivement.