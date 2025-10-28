Divorce à l’OM : Le clan Benatia provoque un gros départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il est toujours officiellement ambassadeur du club, Jean-Pierre Papin a quitté son poste d’entraîneur de la réserve de l’OM en fin de saison dernière, lui que l’on peut désormais entendre sur les ondes de RMC. Un départ provoqué par Ali Zarrak, le responsable de la Pro 2, mais surtout l’adjoint de Medhi Benatia.

Arrivé fin novembre 2023, Medhi Benatia s’est rapidement entouré d’Ali Zarrak à l’OM, recruté deux mois plus tard. Responsable du recrutement à Lorient précédemment, il est aujourd’hui l’homme à tout faire du directeur du football de Marseille, dont il est l’adjoint, mais également le responsable de la Pro 2.

Le départ de Papin provoqué par Zarrak Une équipe dirigée jusqu’à il n’y a pas si longtemps par une légende du club, Jean-Pierre Papin. En fin de saison dernière, le Ballon d’Or 1991 a quitté son poste à la suite d’un conflit avec Ali Zarrak, comme indiqué par L’Équipe. S’il en reste officiellement ambassadeur, l’ancien attaquant de l’OM n’est plus vraiment au club.