Transfert au PSG : Il signe et dénonce une fake news !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nuno Mendes a fait monter la température pendant les fêtes de fin d'année la saison passée. En effet, ses discussions avec le PSG ne prenaient pas le chemin escompté et les rumeurs de départ pour Manchester United ont pris forme. En interview avec l'AFP, le défenseur portugais 10ème au Ballon d'or a remis les choses au clair.

A la toute fin du mois de décembre dernier, les supporters du PSG ont pris connaissance d'une rumeur assez inattendue. Ne se mettant pas d'accord avec les dirigeants parisiens sur les termes de son éventuel futur contrat, Nuno Mendes prenait en considération un départ du Paris Saint-Germain étant même prêt à rejoindre son ancien coach au Sporting Lisbonne du côté de Manchester United : Ruben Amorim comme Manuel Ugarte quelques mois plus tôt.

Après un moment de battement, Nuno Mendes a finalement prolongé au PSG après avoir donné des sueurs froides aux supporters Finalement, les semaines passant, Nuno Mendes et son agent Jorge Mendes sont parvenus à trouver un terrain d'entente avec le comité directeur du PSG. Le 7 février dernier, le président Nasser Al-Khelaïfi se présentait sur la pelouse du Parc des princes entouré de Luis Enrique, d'Achraf Hakimi, de Vitinha et de Mendes pour annoncer leurs prolongations de contrat jusqu'en 2029 pour les joueurs et 2027 pour le coach espagnol.