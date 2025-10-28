Transfert au PSG : Il signe et dénonce une fake news !

Nuno Mendes a fait monter la température pendant les fêtes de fin d'année la saison passée. En effet, ses discussions avec le PSG ne prenaient pas le chemin escompté et les rumeurs de départ pour Manchester United ont pris forme. En interview avec l'AFP, le défenseur portugais 10ème au Ballon d'or a remis les choses au clair.
A la toute fin du mois de décembre dernier, les supporters du PSG ont pris connaissance d'une rumeur assez inattendue. Ne se mettant pas d'accord avec les dirigeants parisiens sur les termes de son éventuel futur contrat, Nuno Mendes prenait en considération un départ du Paris Saint-Germain étant même prêt à rejoindre son ancien coach au Sporting Lisbonne du côté de Manchester United : Ruben Amorim comme Manuel Ugarte quelques mois plus tôt.
Après un moment de battement, Nuno Mendes a finalement prolongé au PSG après avoir donné des sueurs froides aux supporters
Finalement, les semaines passant, Nuno Mendes et son agent Jorge Mendes sont parvenus à trouver un terrain d'entente avec le comité directeur du PSG. Le 7 février dernier, le président Nasser Al-Khelaïfi se présentait sur la pelouse du Parc des princes entouré de Luis Enrique, d'Achraf Hakimi, de Vitinha et de Mendes pour annoncer leurs prolongations de contrat jusqu'en 2029 pour les joueurs et 2027 pour le coach espagnol.
«Mon agent a beaucoup parlé avec le président, j’ai toujours voulu continuer ici»
Au détour d'une discussion avec l'AFP, Nuno Mendes a tenu à démentir les spéculations sur ses velléités de départ pour Manchester United ou tout autre club l'année dernière au moment de la renégociation de son contrat actuel au PSG. « Avez-vous eu d’autres sollicitations ? Non. Mon agent a beaucoup parlé avec le président, j’ai toujours voulu continuer ici, mettre le PSG au haut niveau. C’était des deux côtés qu’on le voulait. C’est un plaisir de jouer ici ». La vérité a été rétablie par le principal protagoniste.