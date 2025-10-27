Il signe au PSG et révèle un gros mensonge !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un long suspens et de multiples rumeurs, Nuno Mendes avait finalement prolongé son contrat jusqu'en 2029 la saison dernière. Et alors qu'il a longtemps été annoncé dans le viseur de Manchester United, où son ancien entraîneur Ruben Amorim venait de signer. Mais le latéral gauche du PSG dément cette information.

La saison dernière, le PSG avait officialisé en même temps les prolongations des Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui ont tous signé jusqu'en 2029. Mais alors que les discussions avaient été très faciles et rapidement conclues pour les deux premiers cités, ce fut plus compliqué pour Nuno Mendes. Du moins en apparence. En effet, plusieurs rumeurs assuraient que l'international portugais hésitait à prolonger au PSG car dans le même temps Ruben Amorim, le coach qui l'avait lancé en professionnel au Sporting CP, arrivait à Manchester United. Mais Nuno Mendes dément catégoriquement avoir été contact avec les Red Devils.

Nuno Mendes dément les discussions avec Manchester United « D'autres sollicitations ? Non. Mon agent a beaucoup parlé avec le président, j'ai toujours voulu continuer ici, mettre le PSG au haut niveau. C'était des deux côtés qu'on le voulait. C'est un plaisir de jouer ici », confie-t-il dans une interview accordée à l'AFP.