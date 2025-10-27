Grand départ au PSG : C'est la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Marquinhos sait que son départ approche compte tenu de son âge et du nouveau projet du club de la capitaine. Conscient de la situation, le défenseur brésilien ne veut surtout pas faire la saison de trop à Paris bien qu'il se concentre pour le moment sur les échéances à court terme.

Engagé dans un nouveau projet depuis quelques mois, le PSG a décidé de rajeunir son effectif, ce qui a porté ses fruits compte tenu de la victoire en Ligue des champions. Du haut de ses 31 ans, Marquinhos fait donc figure d'ancien. Le capitaine parisien encadre cet effectif composé de nombreux jeunes. Mais il sait également que ce n'est pas éternel.

Marquinhos ne veut pas faire la saison de trop Sous contrat jusqu'en 2028, Marquinhos ne pense pas encore à son avenir, mais selon les informations de L'EQUIPE, le capitaine du PSG craint de faire la saison de trop à Paris. Son futur dépendra de ses performances sur le terrain et si jamais il décline, le départ deviendra alors concret pour le défenseur de 31 ans arrivé au PSG en 2013.