PSG - Transfert de Marquinhos : L'appel... au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la dernière intersaison, il a été question d'un potentiel nouveau départ pour Marquinhos ailleurs qu'au PSG. Le capitaine parisien est finalement resté au sein de son club de cœur où il est contractuellement lié jusqu'en 2028. Néanmoins, Claude Makélélé lui propose un projet XXL au Real Madrid.

Du haut de ses 31 ans, Marquinhos a fini le jeu. Joueur le plus capé du PSG avec après de 500 matchs disputés, le Brésilien dispose aussi des responsabilités de capitaine de l'équipe première depuis l'été 2020 et le départ de Thiago Silva pour Chelsea. La saison dernière, aux côtés de Willian Pacho, il a formé la charnière centrale de la défense parisienne qui a raflé la première Ligue des champions de l'histoire du Paris Saint-Germain.

«C'est le genre de joueur que j'aimerais voir à Madrid» A un peu plus de deux ans de l'expiration de son contrat au PSG, prenant fin le 30 juin 2028, Marquinhos est attendu par un ancien du club de la capitale... au Real Madrid ! « Bien sûr, il joue actuellement dans la meilleure équipe du monde, le Paris Saint-Germain. Mais c'est le genre de joueur que j'aimerais voir à Madrid. Il est très intelligent ». a reconnu Claude Makélélé.