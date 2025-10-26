De Zerbi : Son remplaçant annoncé à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le poste est actuellement occupé par Roberto De Zerbi, Ronald Zubar verrait bien Habib Beye sur le banc de l’OM un jour. Bien qu’il soit en difficulté actuellement à Rennes, l’ancien défenseur de Marseille, où il a joué avec lui pendant une saison, estime qu’il a la « carrure » pour en être l’entraîneur.

Joueur de l’OM entre 2003 et 2007, Habib Beye y fera-t-il son retour un jour en tant qu’entraîneur ? Au micro de Football Club Marseille, Ronald Zubar s’est exprimé sur son ancien coéquipier à Marseille, avec qui il a joué pendant une saison, et estime qu’il a les qualités pour.

Zubar voit Beye comme entraîneur de l’OM « En tant que coach, on le découvre. On l’a découvert à un niveau inférieur, il a fait de très bonnes choses. Maintenant en Ligue 1, je trouve qu’il a bien débuté, en ce moment, c’est un peu plus compliqué. C’est un garçon qui est brillant. Je le vois comme futur coach de l’OM ? Oui oui, pour moi, il a cette carrure. Il en est capable », a déclaré Ronald Zubar.