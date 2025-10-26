De Zerbi : Son remplaçant annoncé à l’OM ?

Si le poste est actuellement occupé par Roberto De Zerbi, Ronald Zubar verrait bien Habib Beye sur le banc de l’OM un jour. Bien qu’il soit en difficulté actuellement à Rennes, l’ancien défenseur de Marseille, où il a joué avec lui pendant une saison, estime qu’il a la « carrure » pour en être l’entraîneur.
Joueur de l’OM entre 2003 et 2007, Habib Beye y fera-t-il son retour un jour en tant qu’entraîneur ? Au micro de Football Club Marseille, Ronald Zubar s’est exprimé sur son ancien coéquipier à Marseille, avec qui il a joué pendant une saison, et estime qu’il a les qualités pour.
Zubar voit Beye comme entraîneur de l’OM
« En tant que coach, on le découvre. On l’a découvert à un niveau inférieur, il a fait de très bonnes choses. Maintenant en Ligue 1, je trouve qu’il a bien débuté, en ce moment, c’est un peu plus compliqué. C’est un garçon qui est brillant. Je le vois comme futur coach de l’OM ? Oui oui, pour moi, il a cette carrure. Il en est capable », a déclaré Ronald Zubar.
« Je ne me pose pas la question de savoir si je suis plus menacé qu’il y a une semaine »
Arrivé sur le banc du Stade Rennais en janvier dernier, Habib Beye se retrouve aujourd’hui de plus en plus fragilisé après les dernières contre-performances de son équipe. « Je ne me pose pas la question de savoir si je suis plus menacé qu’il y a une semaine. C’est inhérent à mon métier. Je dois faire en sorte que cette équipe gagne et enclenche cette dynamique très positive. On n’a pas perdu depuis cinq matchs. Il faut convertir cela par une victoire », a-t-il confié vendredi en conférence de presse, avant le déplacement à Nice ce dimanche.