Mercato XXL : L’OM jubile !

Une fois n’est pas coutume, l’OM a été l’un des grands animateurs du dernier marché des transferts. En effet, cet été, ça a énormément bougé au sein du club phocéen, notamment dans le sens des arrivées. L’effectif de Roberto De Zerbi s’est ainsi considérablement renforcé. A la baguette de ce recrutement de l’OM, Medhi Benatia s’est exprimé sur le sujet.

Avec la Ligue des Champions à jouer cette saison, l’OM devait obligatoirement se renforcer quantitativement et qualitativement lors du mercato estival. Une grande mission était ainsi confiée à Medhi Benatia et le directeur du football de l’OM n’a pas déçu. Aubameyang, Paixao, Aguerd, Pavard, Emerson, O’Riley… Les recrues ont été nombreuses et forcément, l’effectif de Roberto De Zerbi est aujourd’hui nettement plus performant.

« Un groupe où il y a déjà plus de qualité » Suite à la défaite de l’OM ce samedi face au RC Lens (2-1), Medhi Benatia est revenu sur le mercato estival du club phocéen. Rapporté par Le Phocéen, le Marocain a alors expliqué : « Je pense que c’est un groupe où il y a déjà plus de qualité. On l’a dit depuis le départ, on a essayé de se renforcer ».