OM : Du jamais vu, la bourde historique...

Aligné en défense centrale aux côtés de Nayef Aguerd ce samedi soir, Benjamin Pavard a marqué... mais pas dans le bon but. En plus de son contre son camp face au RC Lens, le champion du monde tricolore a par ailleurs concédé un penalty transformé par Odsonne Edouard. Une soirée noire et tristement historique pour Pavard...

Décidément, Benjamin Pavard a vécu une semaine noire. Mercredi soir, le champion du monde tricolore n'était pas exempt de tout reproche sur l'un des deux buts du Sporting Lisbonne en 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Ce qui a engendré la défaite de l'OM.

Pavard à l'origine de deux buts... contre l'OM ! Et ce samedi, alors que l'OM restait sur cinq victoires de rang en Ligue 1, le défenseur de l'Olympique de Marseille a effectué une faute sur Odsonne Edouard entraînant un penalty transformé par le titi parisien. En seconde période, Benjamin Pavard a une nouvelle fois fait parler de lui dans le mauvais sens du terme. Sur corner, la recrue estivale a marqué un but... contre son camp.