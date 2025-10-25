PSG : L’OM face à une mission «impossible» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant cette 9ème journée de Ligue 1, l’OM occupait la première place de Ligue 1, devançant ainsi le PSG. Alors que la saison ne fait que commencer, certains n’ont pas pu s’enflammer sur la Canebière, imaginant alors déjà le club phocéen être champion du monde. Mais l’OM réussira-t-il à résister sur la longueur face au PSG ? Ce défi pourrait bien être plus compliqué que jamais.

Cela fait maintenant plusieurs saisons que l’OM attend de remporter un trophée. Cela sera-t-il pour cette année ? Mené par Roberto De Zerbi, le club phocéen est très séduisant pour le moment. En tête de Ligue 1 avant la 9ème journée, l’OM devance ainsi le PSG. Il n’en fallait pas plus pour que les rêves de titre apparaisse chez certains. Mais voilà que pour d’autres, on n’est clairement pas du même avis.

« Convaincu que Paris terminera en tête en fin de la saison » Ancien joueur du PSG, Laurent Leroy s’est confié au Parisien sur ce duel entre le club de la capitale et l’OM. Le club phocéen peut-il résister jusqu’à la fin de la saison ? « Je suis convaincu que Paris terminera en tête en fin de la saison. En ce moment, Luis Enrique fait beaucoup tourner, et, même avec une équipe remaniée Paris n’est pas ridicule. Et maintenant que presque tout le monde est là, comme à Leverkusen, on voit ce que ça donne ».