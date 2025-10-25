Aubameyang : L’OM tient déjà son successeur ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec Robinio Vaz, auteur de deux buts cette saison en Ligue 1, l’OM a déjà peut-être déjà trouvé le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang. Un joueur que l’international gabonais a pris sous son aile depuis son retour à Marseille l’été dernier et qui a style de jeu similaire à celui de son ainé.

Depuis son arrivée à l’OM à l’été 2024, Robinio Vaz a eu l’opportunité de côtoyer plusieurs grands attaquants. À commencer par Jean-Pierre Papin, sous les ordres de qui il a évolué la saison dernière avec l’équipe réserve de Marseille.

« Il allait pouvoir bénéficier des conseils d'un autre ancien attaquant » « Passer de Sochaux à l'OM, c'est un énorme écart de niveau, mais il est d'abord venu pour jouer avec la Pro 2. Il y avait Ali, avec lequel le courant était bien passé, le coach, c'était Jean-Pierre Papin, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Après avoir eu Pierre-Alain Frau à Sochaux, il allait pouvoir bénéficier des conseils d'un autre ancien attaquant, un très, très grand buteur », a confié Edmond Mendy, conseiller de Robinio Vaz, à L’Équipe.