Aubameyang : L’OM tient déjà son successeur ?

Avec Robinio Vaz, auteur de deux buts cette saison en Ligue 1, l’OM a déjà peut-être déjà trouvé le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang. Un joueur que l’international gabonais a pris sous son aile depuis son retour à Marseille l’été dernier et qui a style de jeu similaire à celui de son ainé.
Depuis son arrivée à l’OM à l’été 2024, Robinio Vaz a eu l’opportunité de côtoyer plusieurs grands attaquants. À commencer par Jean-Pierre Papin, sous les ordres de qui il a évolué la saison dernière avec l’équipe réserve de Marseille.
« Il allait pouvoir bénéficier des conseils d'un autre ancien attaquant »
« Passer de Sochaux à l'OM, c'est un énorme écart de niveau, mais il est d'abord venu pour jouer avec la Pro 2. Il y avait Ali, avec lequel le courant était bien passé, le coach, c'était Jean-Pierre Papin, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Après avoir eu Pierre-Alain Frau à Sochaux, il allait pouvoir bénéficier des conseils d'un autre ancien attaquant, un très, très grand buteur », a confié Edmond Mendy, conseiller de Robinio Vaz, à L’Équipe.
« Ils évoluent dans un registre proche »
Si Jean-Pierre Papin n’est plus là désormais, l’attaquant de 18 ans peut apprendre d’un autre grand buteur à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang. « Aubame l'a pris sous son aile, et ça lui fait plaisir de voir son poulain suivre son modèle, d'autant qu'ils évoluent dans un registre proche », a ajouté, Sylvain Monsoreau, ancien coéquipier de l’international gabonais à l’ASSE et qui a connu Robinio Vaz à Sochaux.