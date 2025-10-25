Tentative de mutinerie : Le mensonge révélé par l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Président de la LFP, Vincent Labrune en a des ennemis aujourd'hui. C'est ainsi qu'il a été révélé que Pablo Longoria aurait fait partie d'une tentative de mutinerie pour retourner l'ancien président de l'OM. Une information à laquelle le club phocéen a souhaité répondre, dédouanant alors Longoria de cette volonté.

Vincent Labrune a-t-il survécu à une tentative de putsch ? C'est ce qu'avait assuré L'Equipe en septembre. En effet, le quotidien sportif avait notamment fait savoir à propos du président de la LFP : « Après un éprouvant conseil d'administration de la LFP pour son retour de suspension, lundi dernier, Pablo Longoria a tapé dans le dos de Vincent Labrune, en toute bonhomie et cordialité. Tous les dirigeants présents ont regardé la scène avec incrédulité : le président de l'OM voulait la tête de Labrune quelques jours plus tôt, participant à un putsch raté, faute d'alliés ».

« Une assemblée générale élective ordinaire » Pablo Longoria aurait donc voulu faire tomber Vincent Labrune. Une information à laquelle l'OM a souhaité répondre. Bénéficiant d'un droit de réponse dans L'Equipe, le club phocéen a mis les choses au point, assurant : « Ce que vous qualifiez de manière exagérée d' «éprouvant conseil d'administration de la LFP» et de « putsch raté » dans l'article est une assemblée générale élective ordinaire, visant à pourvoir trois postes vacants par voie de vote électronique ».