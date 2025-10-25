Tentative de mutinerie : Le mensonge révélé par l'OM !

Président de la LFP, Vincent Labrune en a des ennemis aujourd'hui. C'est ainsi qu'il a été révélé que Pablo Longoria aurait fait partie d'une tentative de mutinerie pour retourner l'ancien président de l'OM. Une information à laquelle le club phocéen a souhaité répondre, dédouanant alors Longoria de cette volonté.
Vincent Labrune a-t-il survécu à une tentative de putsch ? C'est ce qu'avait assuré L'Equipe en septembre. En effet, le quotidien sportif avait notamment fait savoir à propos du président de la LFP : « Après un éprouvant conseil d'administration de la LFP pour son retour de suspension, lundi dernier, Pablo Longoria a tapé dans le dos de Vincent Labrune, en toute bonhomie et cordialité. Tous les dirigeants présents ont regardé la scène avec incrédulité : le président de l'OM voulait la tête de Labrune quelques jours plus tôt, participant à un putsch raté, faute d'alliés ».
« Une assemblée générale élective ordinaire »
Pablo Longoria aurait donc voulu faire tomber Vincent Labrune. Une information à laquelle l'OM a souhaité répondre. Bénéficiant d'un droit de réponse dans L'Equipe, le club phocéen a mis les choses au point, assurant : « Ce que vous qualifiez de manière exagérée d' «éprouvant conseil d'administration de la LFP» et de « putsch raté » dans l'article est une assemblée générale élective ordinaire, visant à pourvoir trois postes vacants par voie de vote électronique ».
Le démenti de l'OM !
« Il n'y a donc eu ni débat, ni discussion et encore moins de tentative de renversement », a ensuite conclu l'OM, démentant ainsi toute tentative de putsch de Pablo Longoria contre Vincent Labrune.