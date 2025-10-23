«Tu as été bête», la punchline qui va mettre le feu à l'OM !

Ce mercredi soir, l'OM a perdu contre le Sporting à Lisbonne. Alors qu'Emerson Palmieri s'est fait expulser peu avant la mi-temps, Roberto De Zerbi a dénoncé un scandale. Interrogé sur la défaite de l'OM, Daniel Riolo - journaliste de RMC Sport - a adressé un énorme tacle au coach italien.
Pour le compte de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Pablo Longoria a défié le Sporting à Lisbonne. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi sont rentrés à Marseille sans prendre le moindre point. Le club portugais l'ayant emporté 2-1.
«Tu as rallumé la lumière chez tes adversaires»
Interrogé au micro de Canal + après la défaite de l'OM face au Sporting, Roberto De Zerbi a accusé l'arbitre de la rencontre : Rade Obrenovic. « Je crois que même à 10, on n’a pas tellement souffert. On a pris un but après un dribble, mais ils n’ont pas eu de grandes occasions. Aguerd a anticipé, et le joueur du Sporting s’est retrouvé devant le but. Ils ont mis des joueurs de qualité, frais. J’étais plutôt tranquille, même avec un joueur en moins. Selon moi, on a payé des erreurs d’arbitrage, je n’ai pas aimé la façon dont le match a été arbitré. Je ne pense pas que l’arbitre ait été bon sur ce match », a pesté le coach de l'OM.
«Ton coach n’a pas géré la rencontre»
Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a affirmé que c'était Roberto De Zerbi le principal responsable de la contre-performance de l'OM face au Sporting. « Parfois, les matchs peuvent se tenir à des erreurs d’arbitrage. Mais pas là. Là, tu as tellement de choses que tu n'as pas géré. Tu as tellement de choses que tu as d'abord très bien faites, puis tu t'écroules. La gestion sera importante pour la suite de ton parcours. Comment ne pas rééditer ses erreurs, comment te corriger, regarder un peu tout ce que tu as fait, essayer de te calmer un peu parce que tu sors d'une période vraiment très positive... Grand stade le Sporting, il y a une ambiance que tu avais commencé à éteindre. Tu entendais beaucoup les supporters de l'OM. Tu as commencé un peu à climatiser le stade, et tu as rallumé la lumière chez tes adversaires. Et tu l'as fait tout seul, tu l'as fait parce que tu as été bête et parce que ton coach n’a pas géré la rencontre », s'est lâché le journaliste de RMC Sport.