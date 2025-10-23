«Tu as été bête», la punchline qui va mettre le feu à l'OM !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM a perdu contre le Sporting à Lisbonne. Alors qu'Emerson Palmieri s'est fait expulser peu avant la mi-temps, Roberto De Zerbi a dénoncé un scandale. Interrogé sur la défaite de l'OM, Daniel Riolo - journaliste de RMC Sport - a adressé un énorme tacle au coach italien.

Pour le compte de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Pablo Longoria a défié le Sporting à Lisbonne. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi sont rentrés à Marseille sans prendre le moindre point. Le club portugais l'ayant emporté 2-1.

«Tu as rallumé la lumière chez tes adversaires» Interrogé au micro de Canal + après la défaite de l'OM face au Sporting, Roberto De Zerbi a accusé l'arbitre de la rencontre : Rade Obrenovic. « Je crois que même à 10, on n’a pas tellement souffert. On a pris un but après un dribble, mais ils n’ont pas eu de grandes occasions. Aguerd a anticipé, et le joueur du Sporting s’est retrouvé devant le but. Ils ont mis des joueurs de qualité, frais. J’étais plutôt tranquille, même avec un joueur en moins. Selon moi, on a payé des erreurs d’arbitrage, je n’ai pas aimé la façon dont le match a été arbitré. Je ne pense pas que l’arbitre ait été bon sur ce match », a pesté le coach de l'OM.