Terrible malédiction à l'OM, c'est la catastrophe !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM s'est incliné face au Sporting à Lisbonne. En grande difficulté lorsqu'il joue à l'extérieur en Ligue des Champions, le club marseillais vient d'essuyer sa douzième défaite sur les treize derniers déplacements. Au Portugal, il s'agissait du neuvième revers sur les onze précédents voyages dans le pays.

Pour le compte de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM avait la lourde tâche d'affronter le Sporting à Lisbonne. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils se sont inclinés face aux Portugais ce mercredi soir (2-1). Pourtant, ils menaient au score avant l'expulsion d'Emerson Palmieri.

OM : 12 défaites en 13 matchs à l'extérieur Comme l'a souligné L'Equipe, l'OM a beaucoup de mal à prendre des points à l'extérieur en Ligue des Champions, plus particulièrement quand le déplacement s'effectue au Portugal. D'une part, l'OM vient de perdre son douzième match sur les treize derniers disputés en dehors de Marseille. La seule victoire ayant eu lieu sur la pelouse du Sporting en 2022 (2-0).