OM - Greenwood : Incroyable, De Zerbi le tacle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec l'expulsion d'Emerson juste avant la mi-temps face au Sporting Portugal, Roberto De Zerbi a dû remanier son OM pour gérer cette infériorité numérique. C'est ainsi que Mason Greenwood a été remplacé à la pause. Un choix de l'entraîneur italien qui a fait énormément parler, mais voilà qu'il a avait ses raisons. Se justifiant, De Zerbi n'a d'ailleurs pas manqué de tacler Greenwood.

Ce mercredi, l'OM s'est donc incliné sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1). Un revers qui doit laisser des regrets aux Olympiens étant donné le scénario. En effet, alors que les hommes de Roberto De Zerbi menaient au score, tout a basculé avec l'expulsion d'Emerson juste avant la mi-temps. Ayant alors décidé de passer dans un schéma plus défensif, l'entraîneur de l'OM a fait sortir Mason Greenwood à la pause.

« Greenwood n'a pas forcément ce type de caractéristique pour faire ce genre de sacrifice » Alors que Mason Greenwood aurait pu apporter à l'OM en contre-attaque, Roberto De Zerbi en a décidé autrement. Et pour cause... Se justifiant, rapporté par Le Phocéen, l'Italien n'a pas manqué de glisser un tacle à son attaquant : « Il me fallait des joueurs prêts à en faire plus, et Greenwood n'a pas forcément ce type de caractéristique pour faire ce genre de sacrifice. Il fallait trouver une alternative, nous avions besoin de caractéristiques différentes ».