OM - Greenwood : Incroyable, De Zerbi le tacle !

Avec l'expulsion d'Emerson juste avant la mi-temps face au Sporting Portugal, Roberto De Zerbi a dû remanier son OM pour gérer cette infériorité numérique. C'est ainsi que Mason Greenwood a été remplacé à la pause. Un choix de l'entraîneur italien qui a fait énormément parler, mais voilà qu'il a avait ses raisons. Se justifiant, De Zerbi n'a d'ailleurs pas manqué de tacler Greenwood.
Ce mercredi, l'OM s'est donc incliné sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1). Un revers qui doit laisser des regrets aux Olympiens étant donné le scénario. En effet, alors que les hommes de Roberto De Zerbi menaient au score, tout a basculé avec l'expulsion d'Emerson juste avant la mi-temps. Ayant alors décidé de passer dans un schéma plus défensif, l'entraîneur de l'OM a fait sortir Mason Greenwood à la pause.
« Greenwood n'a pas forcément ce type de caractéristique pour faire ce genre de sacrifice »
Alors que Mason Greenwood aurait pu apporter à l'OM en contre-attaque, Roberto De Zerbi en a décidé autrement. Et pour cause... Se justifiant, rapporté par Le Phocéen, l'Italien n'a pas manqué de glisser un tacle à son attaquant : « Il me fallait des joueurs prêts à en faire plus, et Greenwood n'a pas forcément ce type de caractéristique pour faire ce genre de sacrifice. Il fallait trouver une alternative, nous avions besoin de caractéristiques différentes ».
« C'est scandaleux »
L'expulsion d'Emerson a donc coûté cher à l'OM. Un carton rouge qui a fait sortir Pierre-Emerick Aubameyang de ses gonds. « C’est compliqué quand on vous rend la tâche difficile. Les arbitres n’ont pas du tout été au niveau ce soir. Il n’y a rien eu pour nous. (...) On n’a pas le droit de parler (à l’arbitre), il parle avec le capitaine. C’est scandaleux. Quand on a un match avec de tels enjeux en Ligue des champions, avoir de tels arbitres est scandaleux », a lâché PEA.