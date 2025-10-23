OM : Le scandale balancé à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille n’a pas pu poursuivre sa belle série de 5 victoires. Sur les terres portugaises, à Lisbonne, le club phocéen s’est incliné face au Sporting à 10 contre 11 pendant une grande partie de la rencontre. L’exclusion d’Emerson Palmieri a plombé l’OM selon son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang qui n’a pas mâché ses mots à Canal+ à la suite du coup de sifflet final.

Après une large victoire face à l’Ajax le 30 septembre dernier au Vélodrome (4-0), l’OM cherchait à enchaîner avec un second succès dans cette campagne de saison régulière de Ligue des champions à Lisbonne mercredi lors de son déplacement sur la pelouse du Sporting. Malgré une entame parfaite grâce à un nouveau but d’Igor Paixao, son 4ème de la saison, l’Olympique de Marseille a coulé après l’expulsion d’Emerson Palmieri.

«C’est compliqué quand on vous rend la tâche difficile» Score final 2 buts à 1. Un revers que n’a pas du tout accepté Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais a pris la parole au micro de Canal+, le diffuseur de la compétition en France, en fustigeant le corps arbitral. « C’est compliqué quand on vous rend la tâche difficile. Les arbitres n’ont pas du tout été au niveau ce soir. Il n’y a rien eu pour nous. On a dominé le match, on marque même le premier but. Le premier jaune que prend Emerson est scandaleux. Il ne peut rien faire avec sa main ».