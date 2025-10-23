Zidane - Signature bouclée à l’OM : Il confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaire de Zinedine Zidane à l'époque au sein du Real Madrid, Alberto Rivera cherchait un nouveau challenge en prêt pour aller chercher davantage de temps de jeu. C'est alors que Zizou a joué les entremetteurs de luxe en coulisses afin de placer le milieu de terrain espagnol du côté de l'OM, et Rivera confirme cette version des faits.

Même s'il n'a pas laissé un souvenir inoubliable durant son unique saison passée en prêt du côté de l'OM (12 apparitions en Ligue 1, 2 buts en 2001-2002), Alberto Rivera était pourtant arrivé grâce à un certain... Zinedine Zidane ! Encore joueur à cette époque au Real Madrid, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France avait joué les entremetteurs de luxe pour placer le milieu de terrain espagnol à l'OM comme le raconte Rivera à Casa Football Podcast.

Zidane a négocié le deal avec l'OM « J’étais au Real Madrid. Je jouais peu. Je suis issu de la cantera du Real Madrid, j’avais peu d’opportunités en équipe première. Et lors de ce mercato d’hiver, cette option se présente à moi. En en discutant avec Zinedine Zidane, il me dit que c’est un bon club et une bonne ville pour moi. Alors je n’ai plus réfléchi », confie Alberto Rivera sur les coulisses de son arrivée à l'OM en prêt.