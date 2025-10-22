OM : Le coup de pression inattendu de Roberto De Zerbi !

Axel Cornic

Après sa large victoire sur l’Ajax Amsterdam (4-0), l’Olympique de Marseille doit confirmer en Ligue des Champions, avec le déplacement sur la pelouse du Sporting. Et Roberto De Zerbi a envoyé un message clair à son effectif ce mardi en conférence de presse, à la veille du match.

Tout va bien en Ligue 1 pour l’OM, surprenant leader devant le PSG. Mais il va falloir confirmer en Ligue des Champions, avec les hommes de Roberto De Zerbi qui se déplacent ce mercredi, sur la pelouse du Sporting.

« Nous allons affronter une vraie équipe qui évolue dans un grand stade » Présent en conférence de presse, le coach de l’OM a fait une sortie remarquée avant cette rencontre de Ligue des Champions. « Le Sporting joue bien, ils ont une identité très forte, il y a du courage et une grosse technique. C'est un cap important, oui, parce que nous allons affronter une vraie équipe qui évolue dans un grand stade » a expliqué Roberto De Zerbi.