Surprise, Kylian Mbappé est suivi... à l’OM !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille prépare son retour en Ligue des Champions, après une excellente période en Ligue 1 avec une place de leader devant le Paris Saint-Germain. Et Igor Paixao, l’une des stars de l’équipe de Roberto De Zerbi, semble vouloir s’inspirer de Kylian Mbappé pour surfer sur cette belle lancée.

L’Europe est de retour. Après avoir réalisé de très bons débuts, l’OM s’apprête à affronter le Sporting avec un statut de favori. Il faut dire que les hommes de Roberto De Zerbi sont l’une des surprises de ce début de saison, avec des prestions plus qu’abouties.

« Je suis prêt à jouer tous les trois jours » Présent en conférence de presse à la veille de ce match, Igor Paixao a assuré que l’équipe va très bien, tout comme lui. « Je peux vous dire que je suis bien physiquement grâce au coach qui m'a donné l'opportunité de prendre du rythme. Je suis prêt à jouer tous les trois jours » a expliqué l’ailier de l’OM.