OM - Grosse vague de départs programmée : C'est imminent !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM de Roberto De Zerbi se déplace sur la pelouse du Sporting Lisbonne. Pour l'occasion, 2500 supporters marseillais vont faire le déplacement. En effet, tous ces fans sont attendus au stade José Alvalade pour la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.

Pour le compte de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM a la lourde tâche de se frotter au Sporting à Lisbonne. Pour ce rendez-vous au sommet, les Marseillais vont pouvoir compter sur leur douzième homme.

L'OM défie le Sporting ce mercredi soir Selon les informations de RMC Sport, les supporters de l'OM seront nombreux au stade José Alvalade ce mercredi soir. En effet, 2500 fans du club olympien seront présents pour supporter leur équipe. Le parcage pouvant accueillir 2600 personnes au total.