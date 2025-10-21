Catastrophe à l'OM, une bonne nouvelle tombe enfin !

Amadou Diawara

Victime de luxations de l'épaule à répétition, Amine Gouiri s'est fait opérer. En effet, l'OM a annoncé que son numéro 9 devait subir une intervention chirurgical, avant d'observer une période de rééducation d'environ trois mois. Sur son compte Instagram, Amine Gouiri a tenu à donner des nouvelles de son état de santé aux supporters.

OM : Gouiri s'est fait opérer de l'épaule « L’Olympique de Marseille informe que son attaquant Amine Gouiri va être opéré de l’épaule droite. Cette intervention, décidée d’un commun accord entre le joueur et le club, fait suite à plusieurs épisodes de luxation survenus ces derniers mois. Amine observera une période de rééducation estimée à environ trois mois. Cette opération a été choisie dans un objectif clair : permettre à Amine de retrouver toutes ses capacités physiques sans appréhension et de revenir plus fort sur les terrains. L’ensemble du club souhaite à Amine un prompt rétablissement et l’accompagnera tout au long de sa convalescence », a communiqué l'OM.