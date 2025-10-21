OM : Pierre Ménès annonce un énorme défi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Leader de Ligue 1, l'OM réalise des performances incroyables depuis quelques semaines. Le club de la cité phocéenne est au sommet de sa confiance et doit essayer de maintenir ce niveau pour croire au titre. Pierre Ménès pense que le prochain match le week-end prochain face au RC Lens est d'une importance capitale.

En début de saison, l'OM n'avait pas caché ses ambitions de bien figurer en Ligue 1 et en Ligue des champions. En effet le club a les moyens de briller cette saison et de mettre un terme à la domination du PSG. Les hommes de Roberto De Zerbi viennent de prendre la tête du championnat et il faudra confirmer le week-end prochain face au RC Lens.

« Le test contre le RC Lens le week-end prochain sera extrêmement important » Vainqueur 6-2 du Havre ce week-end, l'OM enchaîne les gros cartons en ce moment et peut commencer à rêver d'un nouveau titre de champion de France. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et Pierre Ménès annonce que le match face au RC Lens sera crucial. « Le test contre le RC Lens le week-end prochain sera extrêmement important. Mais je pense que l’OM est en train de se créer une confiance. Et ils ont un effectif beaucoup plus solide et plus complet que la saison dernière » dit-il sur sa chaîne YouTube.