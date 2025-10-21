«Hors de lui» : Un joueur important de l’OM craque dans le vestiaire !

Arrivé à l’OM l’année dernière, Pierre-Emile Hojbjerg s’est rapidement imposé comme un cadre de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Dans le vestiaire, le milieu danois de 30 ans n’hésite à pas hausser le ton lorsque la situation le demande, lui qui est décrit comme un « mauvais perdant » par certains joueurs.
Cet été, l’Olympique de Marseille a encore procédé à de gros changements au sein de son effectif, avec l’arrivée de douze nouveaux joueurs. Ce qui n’a pas impacté Pierre-Emile Hojbjerg, conservant sa place d’indéboulonnable dans l’équipe de Roberto De Zerbi. Un rôle important que le milieu danois campe également dans le vestiaire.
Hojbjerg peut parfois exploser dans le vestiaire
A 30 ans, Pierre-Emile Hojbjerg fait partie des cadres de l’Olympique de Marseille et n’hésite pas à hausser le ton lorsque la situation le demande. Ce mardi, L’Équipe souligne le tempérament sanguin du milieu de l’OM, « souvent hors de lui quand ça ne tourne pas bien » écrit le quotidien sportif. Le début de saison mouvementé marqué par des résultats en berne et l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui ont plié bagage depuis, l’auraient notamment marqué.
Un « mauvais perdant » apprécié par De Zerbi
En interne, on n’hésite pas à décrire Hojbjerg comme un « mauvais perdant » lorsque l’OM ne brille pas, au point de faire partie des premiers joueurs à quitter le vestiaire après une défaite, contrairement à ses habitudes. Une attitude semblable à celle de Roberto De Zerbi, qui se reconnaît en son joueur.