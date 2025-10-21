«Hors de lui» : Un joueur important de l’OM craque dans le vestiaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé à l’OM l’année dernière, Pierre-Emile Hojbjerg s’est rapidement imposé comme un cadre de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Dans le vestiaire, le milieu danois de 30 ans n’hésite à pas hausser le ton lorsque la situation le demande, lui qui est décrit comme un « mauvais perdant » par certains joueurs.

Cet été, l’Olympique de Marseille a encore procédé à de gros changements au sein de son effectif, avec l’arrivée de douze nouveaux joueurs. Ce qui n’a pas impacté Pierre-Emile Hojbjerg, conservant sa place d’indéboulonnable dans l’équipe de Roberto De Zerbi. Un rôle important que le milieu danois campe également dans le vestiaire.

Hojbjerg peut parfois exploser dans le vestiaire A 30 ans, Pierre-Emile Hojbjerg fait partie des cadres de l’Olympique de Marseille et n’hésite pas à hausser le ton lorsque la situation le demande. Ce mardi, L’Équipe souligne le tempérament sanguin du milieu de l’OM, « souvent hors de lui quand ça ne tourne pas bien » écrit le quotidien sportif. Le début de saison mouvementé marqué par des résultats en berne et l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui ont plié bagage depuis, l’auraient notamment marqué.