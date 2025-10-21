Endrick à l’OM : Le transfert confirmé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme révélé par ESPN ces derniers jours, l’OM ferait partie des clubs intéressés par Endrick à l’approche du mercato hivernal. Le club phocéen voudrait ainsi tendre la main au Brésilien, en manque de temps de jeu au Real Madrid. Et voilà qu’à Marseille, on aurait des raisons d’y croire après avoir déjà connu un échec avec Endrick au mercato estival.

Endrick à l’OM, alors qu’il est question de ce transfert pour le mercato hivernal, voilà que ça aurait déjà pu arriver cet été. En effet, correspondant pour L’Equipe au Brésil, Eric Frosio a révélé : « Oui il y a effectivement un intérêt de l’OM pour Endrick. Ça ne date pas d’aujourd’hui ou d’hier. Dès le mois de juin, Longoria a pris renseignements auprès du staff du joueur ». Et voilà que ce précédent intérêt de l’OM pour Endrick pourrait peser dans la balance pour le mois de janvier.

« L’OM va essayer de pêcher un gros poisson lors du mercato d’hiver » L’OM aurait des raisons d’y croire pour l’arrivée d’Endrick en janvier. En effet, pour L’Equipe du Soir, Eric Frosio a expliqué à propos du Brésilien actuellement au Real Madrid : « L’OM va essayer de pêcher un gros poisson lors du mercato d’hiver en l’occurence Endrick. C’est la dernière pépite brésilienne. Il n’a pas joué une seule minute sous les ordres de Xabi Alonso. C’est pour ça que son staff envisage effectivement une porte de sortie ».