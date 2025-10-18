Rabiot viré : De Zerbi boucle le transfert de son remplaçant à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant choisi de vendre Adrien Rabiot suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, l’OM est ensuite allé chercher Matt O’Riley pour remplacer le Français. Prêté par Brighton, le Danois réussit actuellement parfaitement à faire oublier Rabiot. Ce recrutement est pour le moment est une véritable réussite pour l’OM, qui le devrait notamment à la présence de Roberto De Zerbi.

Désormais, au milieu de terrain, l’OM peut compter sur Matt O’Riley. Avec la décision de se séparer d’Adrien Rabiot, le club phocéen a donc accueilli le Danois, prêté par Brighton. L’Olympien n’aura d’ailleurs pas mis longtemps avant de faire oublier le désormais joueur du Milan AC. Et si O’Riley a choisi de venir à l’OM, c’est aussi grâce à Roberto De Zerbi.

« J’ai toujours voulu travailler avec De Zerbi » Débarqué à l’OM cet été, Matt O’Riley a expliqué à quel point Roberto De Zerbi a été important dans sa décision. Prêté par Brighton, le Danois a ainsi fait savoir pour Ligue 1+ : « Je me souviens qu'il y a quelques années, Brighton s'intéressait à moi. Ça ne s'est pas fait mais j'ai toujours voulu travailler avec De Zerbi ».