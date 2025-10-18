Rabiot viré : De Zerbi boucle le transfert de son remplaçant à l’OM !

Ayant choisi de vendre Adrien Rabiot suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, l’OM est ensuite allé chercher Matt O’Riley pour remplacer le Français. Prêté par Brighton, le Danois réussit actuellement parfaitement à faire oublier Rabiot. Ce recrutement est pour le moment est une véritable réussite pour l’OM, qui le devrait notamment à la présence de Roberto De Zerbi.
Désormais, au milieu de terrain, l’OM peut compter sur Matt O’Riley. Avec la décision de se séparer d’Adrien Rabiot, le club phocéen a donc accueilli le Danois, prêté par Brighton. L’Olympien n’aura d’ailleurs pas mis longtemps avant de faire oublier le désormais joueur du Milan AC. Et si O’Riley a choisi de venir à l’OM, c’est aussi grâce à Roberto De Zerbi.
« J’ai toujours voulu travailler avec De Zerbi »
Débarqué à l’OM cet été, Matt O’Riley a expliqué à quel point Roberto De Zerbi a été important dans sa décision. Prêté par Brighton, le Danois a ainsi fait savoir pour Ligue 1+ : « Je me souviens qu'il y a quelques années, Brighton s'intéressait à moi. Ça ne s'est pas fait mais j'ai toujours voulu travailler avec De Zerbi ».
« J'apprécie vraiment sa passion et sa précision au quotidien »
Protégé de Roberto De Zerbi à l’OM, Matt O’Riley a ensuite ajouté sur l’entraîneur du club phocéen : « J'ai entendu tellement de bonnes choses sur lui de la part des joueurs de Brighton. Son souci du détail à l'entraînement, c'est si simple mais si complexe à la fois. J'apprécie vraiment sa passion et sa précision au quotidien. Il veut nous aider, il veut s'impliquer. Tous les entraîneurs ne sont pas comme ça. Il adore le football et ça se voit à sa façon d'en parler. On hérite de sa passion ».